РИАМО - 26 ноя. В Волоколамске АНО «Лаборатория развития территорий городской среды» запустила программу «Эмоциональный код». Проект рассчитан на реабилитацию инвалидов 1 и 2 группы по зрению, а также инвалидов по зрению и слуху, сообщила пресс-служба организации.

Деятельность «Лаборатории развития территорий городской среды» направлена на управление городскими изменениями в области туризма, бизнеса, комфортной городской среды и образования. Проект «Эмоциональный код» победил в фонде президентских грантов.

Как рассказала руководитель «Лаборатории развития территорий городской среды» Наталья Караськова, «Эмоциональный код» – это программа адаптации инвалидов 1 и 2 группы по зрению, а также инвалидов по зрению и слуху через полисенсорное восприятие. Проект основан на ярких впечатлениях от звука, вкуса, запаха и тактильных ощущениях.

«АНО «Лаборатория развития территорий городской среды» планирует оказать поддержку в реабилитации более 300 незрячих и слабовидящих людей, которые приезжают на лечение в город Волоколамск со всей России. Первый из четырех потоков, это 57 человек, уже финишировал», – отметила Караськова.

Авторские маршруты

В рамках проекта разработаны 5 авторских маршрутов, где будут задействованы сохраненные чувства инвалидов 1 и 2 группы по зрению, которые приезжают в Волоколамск со всей России. Это поможет им восстановиться эмоционально и легче пройти процесс реабилитации.

Полисенсорное восприятие участников программы будут задействовать через тактильные ощущения. Так, инвалиды смогут провести время с приученными к людям животными на контактных фермах, прикоснуться к оружию и предметам быта времен Великой Отечественной войны в интерактивном Музее героев-панфиловцев и дотронуться до тактильных скульптур А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой.

Звуковые ощущения инвалидов задействуют на ГЭС в селе Ярополец, где они услышат шум водопада, а в Иосифо-Волоцком монастыре для них прозвенят колокола. Также на маршруте предусмотрено аудиосопровождение гида. Не забудут про чувства вкуса и запаха участников проекта: будет организована дегустация местной фермерской гастрономической продукции.

Участников проекта погрузят в историю Волоколамска и познакомят с главными местными достопримечательностями. По итогам программы им вручат сувениры в память о городском округе. Окончание реализации проекта запланировано на 31 июля 2022 года.

Памятка для жителей

Также в рамках «Эмоционального кода» «Лаборатория» разрабатывает памятку для местных жителей о том, как правильно взаимодействовать с инвалидами 1 и 2 групп по зрению. Для обслуживающего персонала объектов гостеприимства проходят мастер-классы о тонкостях общения с целевой аудиторией.

Благодаря фонду президентских грантов проект получил поддержку в размере 494855 рублей, для успешной реализации требуется еще 823605 рублей. Помочь программе «Эмоциональный код» можно по ссылке (https://planeta.ru/campaigns/167567).