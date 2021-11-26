РИАМО - 26 ноя. В Подмосковье расширили перечень электронных госуслуг, при получении которых можно провести предпроверку земельного участка. Теперь такая возможность есть при обращении за услугой по установлению соответствия вида разрешенного использования земельного участка классификатору, сообщила пресс-служба Минмособлимущества.

Ранее сервис предпроверки был доступен при получении услуги по предоставлению участка в собственность без выкупа участка, а также услуги по перераспределению земельных участков. Сервис позволяет еще до подачи заявления на услугу узнать о возможных ограничениях и санитарных, охранных и лесных зонах, в которые может попадать земельный участок. Они могут стать причиной для отказа в оказании услуги.

Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, в таком случае заявителю необходимо изменить участок, который он собирается прирезать, чтобы он не пересекался с ограничивающей зоной. Оформить такой участок в собственность будет нельзя, поэтому граждане могут обратиться за предоставлением земли в аренду.

Также можно обратиться за устранением имеющихся ограничений, например, в рамках «лесной амнистии».

«Ранее такой возможности не было, и гражданин ждал результата предоставления государственной услуги 15 рабочих дней, которая из-за наличия ограничений заканчивалась отказом», – отметила Адигамова.

При установлении соответствия вида разрешенного строительства земельного участка классификатору сервис позволит выявить наложение на земли лесного фонда. Зная об ограничениях, граждане смогут до подачи заявления пройти процедуру «лесной амнистии».

Чтобы снизить число отказов в приеме заявлений по данной услуге и для удобства заявителей, в электронную форму заявления добавили подсказку, которая поясняет, в каком случае данная услуга не подходит заявителю.

«Такое возможно, если существующий и планируемый ВРИ не соответствуют друг другу по содержанию. Тогда заявителю нужно обращаться за изменением ВРИ в Росреестр», – рассказала Адигамова.

Услугой по установлению соответствия ВРИ классификатору в 2021 году воспользовались 11,4 тысячи заявителей.