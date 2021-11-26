РИАМО - 26 ноя. В странах Южной Африки обнаружили новый штамм коронавируса. Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков рассказал о вероятности, что этот штамм будет сопротивляться существующим вакцинам, сообщает Nation News.

Новый штамм коронавируса под названием В.1.1.529 был зарегистрирован в Южной Африке. Сейчас зафиксировано несколько десятков случаев заражения. ВОЗ созвала экспертный совет, чтобы решить, как действовать с новым штаммом.

Чумаков сказал, что уже выявлены сотни мутаций штаммов, но не все из них получают внимание ВОЗ. Существует вероятность, что от нового штамма не смогут защитить имеющиеся сегодня вакцины.

«Есть вероятность появления штамма, который будет избегать антител, образующихся при вакцинации. Все-таки для вакцин используется исходный штамм, еще уханьский. Новые разновидности довольно далеко отошли от исходного, но пока вакцина работает. Думаю, что и этот будет таким же», – сказал Чумаков.

Однако новый штамм имеет уязвимость по сравнению с прежними мутациями коронавируса. Даже если он будет сопротивляться существующим вакцинам, новую создадут быстро на основе уже созданных вакцин. Так же действуют с штаммами гриппа. В случае с коронавирусом могут использовать ревакцинацию с помощью новой вакцины.

«Сделать это очень просто: технология та же самая, подходы те же. Просто возьмут другой штамм. То есть получится фактически то же самое, что ежегодно происходит с гриппом. Паниковать не надо», — призвал Чумаков.

Как отмечает специалист, создать вакцину можно от любого штамма коронавируса. Главное – прививаться.

«Уже пройден основной путь — создано несколько вакцин. Это говорит о том, что с ним (коронавирусом - ред.) можно бороться. Более того, созданные препараты крайне эффективны — 92-94% — это отличный показатель для вакцин. Например, вакцина против гриппа действует на уровне 40–50%», — подчеркнул биолог.