РИАМО - 26 ноя. В Московской области с 15 по 25 ноября в рамках нового проекта «Медиашкола Подмосковья» проходили занятия для медиаспециалистов. Обучение проводилось в смешанном очно-заочном формате, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

На первом этапе участники интенсива прослушали 5 видеолекций от экспертов в мобильной фотосъемке, видеографии, графическом дизайне, а также от специалиста в области публичных выступлений и маркетинга соцсетей. Итогом блока стал проверочный тест. Те, кто смогли успешно его пройти, стали участниками очного этапа.

Очная часть «Медиашколы» стартовала 22 ноября в парке-отеле «Софрино». На первой встрече блока их поприветствовал сотрудник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Евгений Кулаков.

«Целая команда работает в Главном управлении социальных коммуникаций правительства Московской области, и цель этой команды — работа с молодежью, работа с волонтерами, работа с молодежными медиацентрами. Спасибо, что вы приехали, мы всем вам крайне признательны», - обратился Кулаков к участникам «Медиашколы».

На очных занятиях с медиаспециалистами работали профессионалы отрасли: гендиректор лаборатории медиа Сергей Косенчук, ведущая передачи «Доброе утро» на Первом канале Полина Цветкова, пресс-секретарь Ресурсного молодежного центра Анастасия Потычкина, блогер, лауреат премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен» и премии «Медиана», активист «Волонтеров Подмосковья» Егор Балев и другие эксперты.

В финальной части интенсива на медиахакатоне участники разделились на 8 команд, каждая из которых вела свой проект, снимала контент и упаковывала его для Instagram-аккаунта.