РИАМО - 27 ноя. В московских парках высадили около 16 тыс. деревьев в рамках проекта «Наше дерево» за 3 года. Деревья высаживают столичные семьи, сообщил заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«За прошедшие годы этот проект стал одним из самых популярных в столице, благодаря его реализации, каждая московская семья получила возможность сделать уникальный подарок своему ребенку - собственное именное дерево», — сказал Бирюков.

Количество заявок с каждым годом растет. Так, в 2019 году высадили 2376 деревьев, в прошлом — 5044, а в этом — 8467 деревьев. Они появились на территории 27 парков.

По словам Бирюкова, москвичи высаживают 10-15-летние саженцы лиственных и хвойных деревьев. Среди них есть мелколистная липа, сосна обыкновенная, дуб черешчатый, яблоня домашняя, рябина обыкновенная и другие.

«Если дерево пострадает в течение трех лет с момента высадки, его заменят в ближайший рекомендованный период», — сказал Бирюков.

Высадить дерево в честь рождения своего ребенка могут родители детей, которые родились с 1 января 2019 года.

Подать заявку необходимо в течение 3 лет с даты рождения на портале mos.ru, выбрав на интерактивной карте парк, участок и породу дерева.​