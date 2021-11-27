РИАМО - 27 ноя. На станции метро «Нагатинская» временно закрыли южный вестибюль. Это необходимо для проведения строительства транспортно-пересадочного узла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сама станция продолжит работу в привычном режиме, попасть на нее можно через северный вестибюль – это выходы №4-6.

Останутся открытыми выходы №1-3, они будут пропускать пассажиров электричек на железнодорожную платформу Нагатинская.

С учетом изменений переход с электрички в метро займет на 4 минуты больше, чем обычно. В связи с этим специалисты рекомендуют пользоваться пересадками на станциях «Верхние Котлы» и «Павелецкая».

Будущий ТПУ «Нагатинская» станет крупным многофункциональным комплексом, где планируется обустроить торговые площади, развлекательную зону, кафе и другие коммерческие объекты.