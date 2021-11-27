РИАМО - 27 ноя. Именно в этот день в России появился полк морских солдат, в последствии ставший морской пехотой. А еще с 27 ноября на улицах Москвы стало светлее и уютнее.

День морской пехоты России

27 ноября 1705 года указом Великого Петра в России был создан первый «полк морских солдат». В 1995 году решением Главнокомандующего ВМФ РФ за этой датой закрепили День морской пехоты.

С момента основания главной задачей морских пехотинцев были десантные операции, например, бойцы этого подразделения участвовали в Русско-турецкой войне и в Средиземноморском походе адмирала Ушакова в XVIII веке.

Сегодня у морской пехоты ВМФ России есть разнообразное оружие, танки, артиллерия, зенитные машины и плавающая техника. Бойцы этого рода войск считаются одними из лучших боевых единиц российской армии.

День оценщика в России

В этот день 1996 году Русскому обществу оценщиков удалось добиться утверждения квалификационной характеристики по должности «оценщик». Так, у экспертов по оценке имущества появился свой профессиональный праздник.

Без людей этой профессии невозможно провести оценку недвижимости, авто, оборудования, работ и других жизненно важных для человека вещей. Именно оценщик заверяет многие важные документы.

Профессионалы этой сферы отмечают, что в числе обязательных качеств специалиста по оценке должен быть не только интеллект или понимание своего дела, но и значительная стрессоустойчивость.

Филиппов день

В эту дату принято чествовать память одного из 12 апостолов Христа – святого Филиппа. Свою жизнь он, как его учитель, закончил на кресте.

С Филиппова дня на Руси начинался строгий Рождественский пост. Этот день полагалось посвящать работе, а вот на вечер у девушек обычно было запланировано особое занятие. Незамужние красавицы гадали на жениха. Они оставляли от ужина кусочек говядины и прятали его под подушку. Считалось, что жених придет угоститься во сне.

Еду выносили и во двор – для духов, оберегавших домашних животных. А в некоторых районах существовала и весьма необычная традиция – изгнание тараканов. За неимение мелка «Машенька» и других современных средств, люди полагались на особый способ. Чтобы тараканы ушли, одного из них нужно было всей семьей вытянуть из дома за привязанную к тонкой ножке нитку.

Указ «о сделании» стеклянных фонарей

К концу ноября в Москве темнело уже довольно рано. Поэтому 27 ноября 1730 года, когда царский двор пребывал в этом городе, сенат издал указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей». Именно он положил начало уличному освещению в сегодняшней столице и навсегда изменил ее облик.

Деньги на фонари выдавала казна, а вот зажигать их и сохранять должны были сами москвичи. Там же, где установить их удалось не сразу, жителей домов обязали каждый вечер зажигать в окнах 2-4 свечи и держать с указанного часа до полуночи.

Первые электрические фонари появились в столице только в 1880 году. А до тех пор стеклянные фонари горели на конопляном масле с сентября по май.