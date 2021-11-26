РИАМО - 26 ноя. В столичном районе Покровское-Стрешнево завершились работы по благоустройству исторического стадиона «Красный октябрь», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В свое время здесь тренировался и играл за родной завод легендарный вратарь Лев Яшин» - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в рамках благоустройства на футбольном поле стадиона было полностью заменено покрытие, а также установлены раздевалки. Также на спортивном объекте оборудовали новое современное освещение, установили площадки для пляжного волейбола и воркаута.

Возле стадиона построили спортивный комплекс с двумя бассейнами, игровым и тренажерным залами. Он откроется для жителей района в 2022 году.

Мэр подчеркнул, что с благоустройством стадиона у воспитанников спортивных школ района появилась дополнительная, качественная база для подготовки.