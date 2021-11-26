РИАМО - 26 ноя. В поселке Быково округа Подольск состоялась 76-е заседание Комиссии по проведению экспертизы племенных стад и оценке деятельности организаций по племенному животноводству Подмосковья, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

На заседании были рассмотрены комплекты документов предприятий «Тиэйч - Рус Милк Фуд» из Волоколамского округа и «Мировет» из городского округа Пушкинский.

Комиссия провела экспертизу представленных документов с предварительным выездом в хозяйства и заключила, что деятельность ООО «Тиэйч - Рус Милк Фуд» соответствует требованиям правил в области племенного животноводства, предъявляемым к племенному репродуктору по разведению крупного рогатого скота голштинской породы.

Однако деятельность ООО «Мировет» комиссия признала несоответствующим требованиям, предъявляемым к племенному предприятию по хранению и реализации семени животных-производителей. Документы переданы заявителю на доработку с замечаниями.

«Внесение в государственный племенной регистр предприятия «Тиэйч - Рус Милк Фуд» в качестве племенного репродуктора позволит увеличить племенное маточное поголовье крупного рогатого скота в регионе на 1,2 тыс. голов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что сегодня племенная база крупного рогатого скота молочного направления продуктивности в регионе представлена 35 племенными заводами и репродукторами.

В Московской области насчитывается 42,1 тыс. голов племенных коров.