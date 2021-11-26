РИАМО - 26 ноя. Суд приговорил автора Telegram-канала «Устинов троллит» Александра Устинова к 14 годам колонии, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Его признали виновным в вымогательстве и мошенничестве. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Это ограничение действует 3 года.

2 других фигурантов дела - Антона Старка и Ивана Бесценного - также признали виновными в мошенничестве и вымогательстве. Они получили 10 и 12 лет лишения свободы соответственно.