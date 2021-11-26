РИАМО - 26 ноя. В рамках программы социальной газификации «Мособлгаз» построил на территории Подмосковья 500 км газовых сетей. Более 700 населенных пунктов, где проживают 30 тыс. человек, полностью газифицированы, сообщает пресс-служба компании.

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов лично проверил ход работ в деревне Мартемьяново Наро-Фоминского округа. Там в настоящее время монтируются подводки до границ домовладений с выводом газопроводов из земли.

«Еще одна веха достигнута в ходе реализации проекта социальной газификации. Сегодня «Мособлгаз» построил 500-ый километр газопровода по программе. Мы идем в соответствии с графиком, до конца года будут полностью догазифицированы 1113 населенных пунктов», - отметил Баранов.

Жители населенных пунктов региона могут отслеживать выполнение работ на сайте компании в разделе «Социальная газификация».

Программа соцгазификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она предусматривает строительство газопроводов до границ земельных участков. Сети прокладываются бесплатно в беззаявительном порядке. Для дальнейшего проведения газа внутри домовладения можно заключить комплексный договор.