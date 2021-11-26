РИАМО - 26 ноя. На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление, в результате которого погибло более 50 человек, еще 64 пострадали. Российский Красный крест запустил сбор средств для поддержки пострадавших и родственников погибших, сообщила пресс-служба организации.

Перечислить денежные средства можно через мобильное приложение «Сбербанк.Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка, через приложение «ВТБ Онлайн» или сайт РКК. При этом оплачивать комиссию не придется.

«Мы соболезнуем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии и готовы оказать поддержку нуждающимся. Основными направлениями помощи станут финансовая, а также психосоциальная поддержка в долгосрочном периоде. Уже сейчас мы запустили централизованный сбор средств для оказания адресной помощи», – сказал председатель РКК Павел Савчук.

За поддержку пострадавших организацию поблагодарил губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев.

«Хочу поблагодарить Российский Красный крест за поддержку пострадавших в этот несомненно тяжелый для них момент. Мы видим, что вся страна и люди за ее пределами соболезнуют семьям погибших и глубоко благодарны им за это искреннее участие», – сказал Цивилев.

Расходованием средств будет заниматься вновь созданная Специальная комиссия с участием региональных органов власти. Отчет о расходовании пожертвований РКК будет публиковать ежемесячно на своем сайте.

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