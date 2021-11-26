РИАМО - 26 ноя. За 11 месяцев 2021 года подмосковные предприятия по выращиванию рыбы получили от правительства региона более 22 млн рублей субсидий на развитие бизнеса, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«В рамках поддержки и развития рыбохозяйственного комплекса на территории Московской области за 11 месяцев текущего года предоставлены субсидии на поддержку производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала в размере, превышающем 22 млн рублей», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что субсидии были распределены между девятью региональными производителями рыбной продукции.

Правительственная поддержка рыбоводных организаций осуществляется в Подмосковье с 2013 года.

Воскресенский отметил, что за 7 лет предоставления поддержки в регионе наблюдается рост объемов производства товарной рыбы на 134%, а также количество предприятий, осуществляющих прудовое рыбоводство, увеличилось с 13 до 25.

По словам министра, предоставление поддержки способствовало достижению целевого показателя 2021 года по производству товарной рыбной продукции в объеме 5,3 тыс. тонн.