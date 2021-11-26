РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. В Подольске во время операции «Такси» выявили 73 нарушения ПДД водителями, три автомобиля увезли на штрафстоянку, сообщила группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск совместно с сотрудниками 2-го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, управления регионального Административно-транспортного контроля (УРАТК) по Московской области 25 ноября провели профилактическое мероприятие «Такси».

В ходе рейдов выявили 73 нарушения ПДД РФ водителями такси. Сотрудники УРАТК по Московской области составили 10 административных материалов. Три автомобиля такси переместили на специализированную стоянку.

Мероприятие направлено на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте. В частности — на усиление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области безопасности дорожного движения при пассажирских перевозках легковым такси.