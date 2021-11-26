РИАМО - 26 ноя. В Цюрихе завершилась жеребьевка полуфинальных стыковых матчей отбора на чемпионат мира по футболу в 2022 году, в результате которой сборная России сыграет со сборной Польши, сообщает Федеральное агентство новостей.

Помимо этого, шотландцы встретятся с украинцами, а победители этого противостояния сразятся с сильнейшей командой в противостоянии Уэльса и Австрии.

России или Польше достанется в финале стыковых матчей победитель встречи Швеция — Чехия.

Итальянцы, победители прошлого европейского первенства, встретятся с игроками из Северной Македонии. В финале одна из команд этой пары сыграет с победителем в матче Португалия — Турция.

Ранее сборная России по футболу проиграла Хорватии в матче отбора на ЧМ‑2022.