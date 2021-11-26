РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. Подольский комбинат благоустройства обустроит экопарковку у дома №19 на Симферопольской улице, сообщает администрация округа.

Обычно площадка парковки засыпана серой асфальтовой крошкой, которая занимает много места и выполняет лишь одну функцию. Экопарковка – бетонная ячеистая решетка, внутри которой растет газон. Ею украшают общественные, частные и государственные территории.

В технологии создания экологических парковок применяют зарубежный и отечественный опыт для сохранения травяного покрова. Кроме того, газонные решетки из бетона являются прочными и надежными, способны выдержать максимально большие веса.

Экопарковки призваны решить сразу две проблемы: нехватки парковочных мест и городской экологии. Особый материал, вкопанный в землю, не позволяет сточным водам скапливаться на поверхности и надежно страхует верхний слой почвы от эрозии.