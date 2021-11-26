РИАМО - 26 ноя. В Москве и области до самого конца ноября продержится типичная осенняя погода. Пасмурное небо, дождь и мокрый снег будут сопровождаться плюсовыми температурами, сообщается на сайте «Метеоновости».

Морозов в предстоящие выходные не ожидается, ноябрь сохранить за собой звание теплого месяца. Погоду в регионе будет определять циклон.

В субботу в столице ночью будет около нуля градусов, днем – плюс 1-3 градуса. В Подмосковье температура в течение суток будет варьироваться от минус 2 до плюс 3.

В воскресенье в облаках появятся прояснения, вероятность осадков будет небольшой. Температура будет колебаться от минус 1 до плюс 4. Тенденция сохраниться до вторника.