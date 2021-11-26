РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 ноя. Известные чемпионы фигурного катания, титулованные спортсмены, участники телевизионного проекта «Ледниковый период» выступят 19 декабря на главном катке Балашихи в парке «Пехорка». Начало мероприятия в 20:00, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Программа шоу включает 10 разнообразных номеров на всеми любимые и узнаваемые музыкальные композиции. В роли продюсера и постановщика выступит известный российский и советский фигурист, заслуженный мастер спорта Илья Авербух. Продолжительность программы составит 45 минут.

«Ледниковый период» - новый проект Московской области в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». На самых крупных катках региона в течение всего декабря будут показывать шоу на льду. Посетить их смогут все желающие.