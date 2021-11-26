РИАМО - 26 ноя. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что действие QR-кодов граждан, которые переболели коронавирусной инфекцией в течение последнего года, будет продлено на срок до года автоматически, сообщает ТАСС.

Ранее сертификаты переболевших о перенесенном Covid-19 были действительны в течение 6 месяцев.

«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления», – рассказал Мурашко.

Сейчас для обновления сертификатов готовят необходимые документы.

За минувшие сутки в стране было зафиксировано 34 690 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии выявили 9 502 879 случаев заболевания.

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