РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 ноя. В подмосковной Балашихе ищут мужчину, местонахождение которого неизвестно с 26 ноября. Ему 84 года. Пожилой человек нуждается в медицинской помощи, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые с залысинами, глаза зеленые. Когда его видели в последний раз, он был одет в коричневую куртку, серую безрукавку, черные брюки, черные сапоги, черную шапку-ушанку. С собой был черный пакет.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.