РИАМО - 26 ноя. За минувший сезон более 31,5 тыс. пассажиров воспользовались подмосковными речными маршрутами. Это на 30% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В Коломне и Серпухове сезон навигации завершился в конце сентября. А в середине ноября закрылся маршрут в Лыткарине. Он был последним.

В частности, с начала сезона 18,1 тыс. пассажиров воспользовались водным транспортом в Лыткарине, более 4,9 тыс. пассажиров — в Коломне, свыше 8,4 тыс. пассажиров — в Серпухове.

Следующий сезон водной пассажирской навигации стартует 1 мая 2022 года. Он будет осуществляться по регулярным маршрутам: «Причал Бочманово (г. Коломна) – причал Притыка», «Причал г. Серпухов – причал Сады», «Причал г. Лыткарино до деревни Андреевское».

Оплатить проезд на речных маршрутах можно с помощью карт «Стрелка», банковских карт и наличными средствами.