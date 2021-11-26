РИАМО - 26 ноя. Московское областное управление ФАС России включит сведения в отношении ООО МЦРР «Империя детства» в реестр недобросовестных поставщиков. Компания нарушила условия контракта по комплексному благоустройству детской игровой площадки в Талдомском округе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление обратилась администрация Талдомского городского округа Подмосковья и сообщила, что компания ООО МЦРР «Империя детства» нарушила условия исполнения заключенного с муниципалитетом контракта.

В связи с нарушением компанией условий исполнения контракта администрация расторгла его в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО МЦРР «Империя детства» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.