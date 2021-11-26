РИАМО - 26 ноя. Стартовал XXV юбилейный Московский Международный форум «Одаренные дети» под девизом «Не то дорого, что красного золота, а дорого, что доброго мастерства». В нем могут принять участие дети из Подмосковья, сообщает пресс-служба общероссийского общественного движения «Одаренные дети – будущее России».

Московский Международный форум «Одаренные дети» - это уникальная программа всестороннего развития личности ребенка, которую реализует с 1998 года общероссийское общественное движение «Одаренные дети - будущее России» по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II, под патронажем администрации президента РФ, Госдумы, глав регионов РФ, представителей научной, творческой и педагогической интеллигенции, бизнеса.

Цель форума - оказать непосредственную помощь одаренным детям и талантливой молодежи через региональные и федеральные власти, СМИ. Выявлять одаренных детей в России с целью оказания реальной помощи в становлении их талантов и способностей.

В программе форума - 22 номинации по призванию к будущей профессии. Форум проводится в 3 тура. Принять участие в форуме можно бесплатно. Подробную информацию можно получить на сайте www.globalkid.ru.

I тур продлится до 22 февраля, II тур – с 20 января по 14 марта (принимаются видеоролики участников форума) и с 14 марта по 5 апреля (оценка членов жюри). В III туре подводятся итоги (22 мая) и публикуются дипломы лауреатов (30 мая).

За прошедшие годы в форуме приняло участие около 250 тысяч детей. Ребята приезжают в столицу из разных уголков России. Это и Башкортостан, Бурятия, Тыва, Северная Осетия, Карачаево-Черкессия, Коми, Марий-Эл, Мордовия, Ингушетия, Татарстан, Хакасия, Кабардино-Балкарcкая и Чеченская Республики и так далее.

Торжественная церемония награждения лауреатов форума состоится 1 июня 2022 года. Их награждают дипломами лауреатов Московского Международного форума «Одаренные дети», орденом «Молодые таланты России», бесплатными путевками в ВДЦ «Орленок», «Артек», подарками от руководителей регионов РФ, призами от известных государственных и общественных деятелей страны, сувенирами от народных артистов, деятелей культуры и искусства, духовенства, суперпризами от главных редакторов средств массовой информации.