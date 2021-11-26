РИАМО - 26 ноя. Федеральное агентство по делам национальностей 16 декабря проведет в Москве V форум «Языковая политика в Российской Федерации», сообщает пресс-служба агентства.

Мероприятие проводится в рамках реализации госпрограммы РФ «Реализация государственной национальной политики».

Форум будет проводиться в гибридном формате. Он направлен на обеспечение реализации языковых прав многонационального народа России, поиск путей гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений через языковые коммуникации, а также новых технологических решений для сохранения и поддержки многоязычия в РФ.

В программе форума запланировано пленарное заседание, экспертные встречи и тематические секции. Кроме того, в рамках форума состоится награждение лауреатов V конкурса «Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия Российской Федерации «Ключевое слово».

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