РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 ноя. Долг управляющих компаний подмосковного Красногорска перед теплосетью превышает 860 млн рублей, сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Сергей Голощапов.

Временно исполняющий полномочия главы горокруга Дмитрий Волков и первый замглавы администрации Надежда Барило провели заседание штаба ЖКХ в администрации округа в пятницу. Главной темой стала задолженность управляющих компаний за топливно-энергетические ресурсы.

«Общая задолженность управляющих компаний перед АО «Красногорская теплосеть» - 863 млн рублей», - доложил Голощапов.

Он выделил 15 управляющих компаний, вошедших в «красную зону» по неплатежам теплосети. На их долю приходится задолженность в размере 696,3 млн рублей.

Возглавляет антирейтинг ООО «Территория комфорта Опалиха» с просроченной задолженностью более 95,7 млн рублей.

Компания «Управление и эксплуатация недвижимости «Эталон» задолжала за ТЭР более 81,9 млн рублей, из них 56,7 млн – просроченная задолженность.

УК «Феникс» должна теплосети 67,6 млн рублей, из них 42,9 млн рублей – просроченная задолженность.

«Если собираемость с жителей 94% и выше, как мне докладывают коллеги, возникает вопрос – почему не гасится задолженность за теплоресурсы?» - сказал Волков.

Он поручил УК во взаимодействии с АО «Красногорская теплосеть» составить к следующему заседанию штаба графики погашения долгов.

«Если кто-то не будет платить в теплосеть, когда жители им платят, – в Красногорске (такое - ред.) работать не будет. Я это возьму на личный контроль», - подчеркнул Волков.