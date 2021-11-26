РИАМО - 26 ноя. Гроссмейстер Виорел Бологан согласился с оценкой президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем, что в матче между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим будет не менее двух результативных партий, сообщает Газета.ru.

«Я согласен с оценкой, что будет больше двух результативных партий, но вероятность тай-брейка представляется мне очень низкой. Именно из-за того, что «поле» стало больше, «размер ворот» больше, и количество ошибок по сравнению с предыдущими матчами явно возрастет», — сказал Бологан.

По мнению эксперта, также повлияет более жесткий контроль времени, ведь дополнительные секунды за сделанный ход будут добавляться только с 61-го хода.

Финал чемпионата мира по шахматам состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае. Бороться за звание лучшего шахматиста планеты будут действующий чемпион из Норвегии Магнус Карлсен и претендент из России Ян Непомнящий. Матч будет состоять из 14 партий с классическим контролем.