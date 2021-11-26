РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 ноя. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин поздравил женщин‑ветеранов с Днем матери, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

На встрече присутствовала участница Великой Отечественной войны, штурман пикирующего бомбардировщика ПЕ-2 Галина Павловна Брок-Бельцова, женщины-участницы боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, а также матери, чьи сыновья погибли при исполнении воинского долга.

«Сегодня мы чествуем не просто матерей, но и настоящих защитниц Отечества, которые сами побывали в горячих точках и с честью выполнили долг перед Родиной. Также я хочу поздравить всех матерей с этим прекрасным и светлым праздником, поскольку мама — одно из главных слов в нашей жизни», - сказал Владимир Шапкин.

Также к поздравлениям присоединились депутат Совета депутатов городского округа Щелково Сергей Есин и руководитель Щелковского отделения «Боевого братства» Анатолий Тананаев.