РИАМО - 26 ноя. В клубах проекта «Активное долголетие» открывается зимний сезон. Участников ждут мастер-классы, экскурсии и фотоконкурс, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«С 1 декабря в клубах «Активное долголетие» стартует новый зимний сезон. Почти 100 тыс. участников смогут встать на коньки, научиться вязанию, кулинарному искусству и творчеству, подготовить подарки и красиво их упаковать к Новому году», – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Присоединиться к клубу могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. В новом сезоне пройдет фотоконкурс «Зимние пейзажи Подмосковья» и экскурсии на фабрики елочных игрушек региона.

«Также остаются и наши традиционные занятия: рисование, изучение иностранных языков, живопись и много другое», – добавила Каклюгина.

Подробную информацию о проекте «Активное долголетие» можно найти на официальном сайте.

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