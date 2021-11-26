РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 ноя. Благоустройство территории провели в микрорайоне Никольско‑Архангельский Балашихи по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды», в ходе работ отремонтировали проезжую часть, появились дополнительное освещение, новые ограждения, тротуары и парковочные места, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

К благоустройству приступили в сентябре текущего года. Площадь благоустроенного участка в микрорайоне Никольско-Архангельский - 17,5 тыс. кв. метров.

«Улучшение архитектурно-художественного облика улиц провели на улице 12-я Линия от Вишняковского шоссе до улицы Суздальской, а также от улицы 12-я Линия до улицы 10-я Линия, от улицы Суздальской до Безымянного переулка. Вдоль улиц располагаются магазин, аптека, кафе», - сказал начальник управления благоустройства администрации Балашихи Максим Сидоркин.

Он добавил, что через улицу 12-я Линия проходит маршрут к храму святого равноапостольного великого князя Владимира, детскому саду №24 «Солнышко», школе №21 им. Д.А. Наливалкина, детскому саду №18 «Золотая рыбка» и другим объектам.

Наведением красоты здесь занялись комплексно: выкорчевали пни, убрали заросли, установили малые архитектурные формы, высадили газон, 13 молодых деревьев, 1326 кустарников. На улицах стало светлее – добавили дополнительно 17 фонарных столбов.

По словам заместителя председателя ТОС «Никольско-Архангельское» Святослава Новикова, заменили бордюры, поставили новые.

«Благодаря этому машины больше здесь не ставятся, и стало удобнее жить. Одновременно с этим администрация ввела новую схему дорожного движения, которая ограничивает транзит. Эти два эффекта — уменьшение потока автомобилей и количества паркующихся машин — дали значимый результат», - подчеркнул Новиков.

Программа «Формирование современной и комфортной городской среды» реализуется в Балашихе с 2018 года. Адреса локаций, подлежащих благоустройству, ежегодно формируются с помощью голосования и обращений жителей, которые поступают в администрацию.