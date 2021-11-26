РИАМО - 26 ноя. 2-4 декабря состоится финал третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Конкурс является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая является оператором таких конкурсов, как «Лидеры России» и олимпиады «Я — профессионал», сообщает пресс-служба конкурса.

Оператором конкурса выступает ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

За три сезона в мероприятия Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» (2019-2021 гг.) вовлечено более 250 тысяч человек из всех регионов Российской Федерации. В прошедших мероприятиях 2021 года были сформированы 1 223 команды со всей страны для участия в хакатонах, в ходе конкурса они представили 879 IT-решений. В рамках IT-чемпионата было создано 8 366 решений по ML-задачам.

Финал конкурса пройдет в гибридном формате: хакатон — в онлайн-формате, а участники смогут посетить IT-хабы, традиционно открытые по всей стране. На площадке IT-хаба «Деловой клуб Дубна» (адрес: г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 1), соберутся финалисты тематических хакатонов Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», представители организаторов хаба. В Центральном IT-хабе развернется студия, откуда будет вестись трехдневная круглосуточная прямая трансляция финального хакатона конкурса.

В рамках проведения финала 2 декабря будет организовано торжественное открытие финала Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» в прямом эфире.

В финале примут участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, обладающие навыками в сферах информационных технологий, дизайна, аналитики, науки о данных, администрирования и управления цифровыми проектами, вошедшие в топ-5 (а в некоторых кейсах — топ-10) команд по каждому кейсу восьми тематических хакатонов (полуфиналов) этого года, а также участники из топ-25 по каждой задаче IT-чемпионата.

Подмосковье входит в топ-3 регионов по числу финалистов. В число лидеров также входят Москва и Санкт-Петербург.