РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. Жители Подольска при обнаружении подачи некачественной воды должны обратиться к поставщику, в течение двух часов его представитель должен выехать на место и сделать забор для лабораторных исследований, сообщил на встрече с жителями начальник отдела эксплуатации коммунальной инфраструктуры МКУ «Окружное хозяйство» Андрей Матвеев.

В администрации округа состоялась встреча с жителями по поводу качества водопроводной воды. В ней приняли участие жители округа, представители водоснабжающих организаций, управляющих компаний, администрации и Роспотребнадзора. Перед этим желающие посетили водозаборный узел «Водоканала». Им показали, как работает система очистки и какие показатели на выходе из нее воды.

«Если потребитель понимает, что качество водоснабжения не соответствует утвержденным 354-м постановлением и СанПином нормам качества, то ему необходимо обратиться к поставщику данной услуги. В большинстве случаев это УК. В случае прямых договоров это ресурсоснабжающая организация. После обращения в течение двух часов поставщик обязан выехать на место, провести визуальное обследование и в случае необходимости провести забор для лабораторных исследований», - сказал Матвеев.

После чего решается вопрос о необходимости промывки инженерных систем водоснабжения или других действиях. После промывки проводят повторный выход к заявителю с составлением акта. За весь период поставки услуги ненадлежащего качества УК должна сделать перерасчет.

Основными признаками водоснабжения ненадлежащего качества являются характерный оттенок, запах, недостаточная температура горячей воды или слабое давление.

Ранее жители неоднократно жаловались на жесткость и мутность водопроводной воды. Хотя по всем основным показателям качество воды в Подольске лучше, чем в среднем по области, и не противоречит санитарным нормам.

Выяснить все вопросы можно в Telegram-канале для оперативного общения с жителями по вопросам качества водоснабжения и водоотведения по ссылке.