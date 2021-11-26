РИАМО - 26 ноя. Лыжник из России Александр Терентьев одержал победу в соревнованиях по спринту в классическом стиле на первом этапе Кубка мира в Финляндии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Спортсмен обошел своих соперников, в финале преодолев дистанцию за 2 мин 31,90 с. Вторым оказался норвежец Йоханнес Клебо, он проехал трассу за 2 мин 33,08 с. Третьим тоже оказался подданный Норвегии Эрик Валнес, который добрался до финиша за 2 мин 34,03 с.

Александру Терентьеву 22 года, он дважды одержал победу на Универсиаде в 2019 году и становился серебряным призером чемпионата России в Тюмени.

Первое место в лыжном спринте среди женщин заняла шведская спорстменка Майя Дальквист. Второе место заняла ее соотечественница Юханна Хагстрем, а третьей приехала Майкен Касперсен Фалла из Норвегии. Россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак добрались до полуфинала соревнований, а Анастасия Фалеева и Татьяна Сорина выбыли в четвертьфинале.