РИАМО - 26 ноя. Автовладельцы часто совершают одни и те же ошибки при запуске машины в зимний период. Например, прогревают транспортное средство, прежде чем трогаться с места, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Все автопроизводители говорят, что машину прогревать не стоит, это также написано во всех руководствах по эксплуатации современных автомобилей. Длительный простой на холостом ходу ни к чему особому не приводит. Двигатель прогревается только в движении, а разговоры, что холодное масло не имеет рабочих свойств, – это миф», - рассказал Шапарин в интервью радио Sputnik.

Тем не менее сразу сильно «раскручивать» двигатель тоже не стоит, лучше начинать с движения в спокойном режиме. Это даст возможность двигателю набрать необходимую температуру, а салону прогреться.

«Кроме того, в движении мы не будем выбрасывать в атмосферу лишних вредных веществ и не будем шуметь по десять минут под окнами домов. Плюс вы не будете жечь лишнее топливо во время прогрева, а сразу поедете», - заключил Шапарин.