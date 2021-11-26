РИАМО - 26 ноя. Специалисты заканчивают капитальный ремонт жилого дома на Фрунзенской набережной, здание выполнено в стиле неоклассицизма, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Дом №26 на Фрунзенской набережной выполнен по проекту архитектора Аркадия Мордвинова. Здание имеет 5 подъездов и переменную этажность: в главном корпусе их 6, а в левом крыле - 7.

По периметру главного и торцевых фасадов расположен венчающий карниз с кронштейнами. Оконные проемы декорированы наличниками.

В ходе капитального ремонта в доме заменили стеклопакеты, что повысило энергоэффективность. Специалисты обновили инженерные системы здания. В настоящее время идет работа внутри подъездов. Специалисты в скором времени закончат оштукатуривание и покраску стен, замену поручней и напольной плитки.