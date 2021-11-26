РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 ноя. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» вместе с председателем Общественного совета Сергеем Яковлевым рассказали ученикам и педагогам школы №10 о том, как не стать жертвами мошенников. Им напомнили, что делать при получении подозрительного звонка, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские рассказали о возможных способах бесконтактного обмана и действиях, которые нужно предпринять, если в телефонном разговоре гражданин распознал мошенника, представившегося сотрудником банка или государственной структуры.

Старший юрисконсульт МУ МВД дала пояснения относительно уголовной и административной ответственности, которую понесет гражданин, решивший совершить преступление в сфере мошенничества.

В ходе мероприятия, ребята провели для гостей экскурсию по музею полиции, созданном школой. В нем представлены личные вещи сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, а также организованы инсталляции, посвященные образованию российской полиции.

В завершение мероприятия общественник преподнес школе подарок в виде книги, которая рассказывает о памятниках Балашихи.

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