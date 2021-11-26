РИАМО - 26 ноя. Ноябрь традиционно является месяцев распродаж и скидок в магазинах, чтобы избежать необдуманных покупок и лишних расходов стоит, не принимать быстрые решения и убрать подальше от глаз приложения интернет-магазинов. Об этом рассказала поведенческий экономист, старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Ксения Паниди.

«Нужно постараться не принимать слишком быстрых решений. Если мы занимаемся шопингом онлайн, можем положить товары в корзину, но не надо сразу же оформлять, оплачивать покупку. Возможно, когда вы завтра откроете корзину, вам покажется, что часть из этих товаров можно убрать. Это может снизить влияние импульсивности», - сказала Паниди в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что если смартфон человека полон приложений для онлайн-шоппинга, и при этом он хочет избежать компульсивных покупок, то лучше будет убрать их подальше от глаз, чтобы не провоцировать соблазн купить ненужную вещь.

Также Паниди убеждена, что не стоит совершать спорные покупки в том случае, если среди дня человек принимал много сложных решений, так как это повышает шансы на покупку ненужных товаров.

Кроме того, человеку лучше не принимать решение о покупках, если он голоден или находится в состоянии стресса.

Однако ограничивать себя слишком сильно не стоит – это может грозить человеку эмоциональным срывом. По мнению эксперта, порой лучше будет позволить себе купить то, что хочется, выделив на это определенную сумму заранее.

«С точки зрения поведенческой экономики, у человека есть такое свойство, как ментальная, мысленная бухгалтерия. Деньги, которые у нас есть, мы делим в соответствии с разными критериями. Если мы отвели какую-то часть на импульсивные покупки, может сработать эффект, что мы эту часть потратим и на этом остановимся, не будем залезать в «коробочки» для других целей», - сказала Паниди.

Эксперт подчеркнула, что сумма, выделяемая на такой шоппинг, должна быть рассчитана разумно и с ней должно быть комфортно расставаться.

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