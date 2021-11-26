РИАМО - 26 ноя. Фонд образовательных проектов «Стратегия будущего» совместно с государственной корпорацией – фондом содействия реформированию ЖКХ – проводит II Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Е-ДИКТАНТ», сообщает пресс-служба комитета по строительству и ЖКХ Госдумы.

Диктант проходит с 18 ноября по 11 декабря в онлайн-формате на сайте. К участию в просветительской акции приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. По результатам мероприятия в каждом федеральном округе будут определены победители, которые получат дипломы и ценные призы.

Диктант проводится с целью содействия популяризации знаний по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства, привлечения внимания общественности к проблемам энергосбережения.

Диктант проводится уже во второй раз и собирает тысячи неравнодушных жителей со всей страны, помогая не только проверить свои знания в этой области, но и подсказывая, как грамотно потреблять энергетические ресурсы и экономить семейный бюджет.