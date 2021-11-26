РИАМО - 26 ноя. Из-за выявления южноафриканского штамма Covid-19 Россия ограничивает въезд для граждан из Южной Африки, сообщает пресс-служба правительства России.

Решение приняли в оперштабе под руководством зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой. В частности, с 28 ноября ограничивается въезд в Россию для граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.

Для тех, кто прибыл из этих стран, а также для всех въезжающих из Китая, Израиля, Великобритании, организуют экспресс-тестирование на Covid-19.

Помимо этого, продлевается приостановка авиасообщения с Танзанией до 1 февраля 2022 года.

Пока на территории России южноафриканский штамм не обнаружили.

Новым штаммом уже заразились в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Специалисты считают, что новый штамм может быть опаснее и заразнее разновидности дельта. Штамм B.1.1.529 содержит 32 мутации. При этом большинство из них устойчиво к вакцине.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайное совещание в связи с обнаружением южноафриканского штамма Covid-19.

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