РИАМО - 26 ноя. Вокзалы Московской железной дороги подготовили к работе зимой. Работы по текущему содержанию водоснабжения, вентиляции и другого инженерного оборудования провели в 242 вокзальных комплексах, сообщила пресс-служба МЖД.

Также проверили опрессовку систем теплоснабжения. Бороться со снегом и наледью будут с помощью 2 тыс. т песко-смеси и антигололедных реагентов. Чтобы во время снегопадов пассажирская инфраструктура работала исправно, ее очисткой будут заниматься 177 механизированных снегоуборочных машин и тракторов.

Сотрудников МЖД обеспечили специальной одеждой и ручным инвентарем для уборки снега. Также для них прошло обучение, как правильно работать в холодное время года.