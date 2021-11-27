РИАМО – 27 ноя. Ассортимент предложений на вторичном столичном рынке, как и количество новостроек от застройщиков в области, исчисляется сотнями вариантов. Поэтому покупатели все активнее пользуются онлайн-каталогами.

Целевую аудиторию покупателей в подобной ситуации все больше интересует объективный анализ рынка. Перед тем, как купить квартиру в Москве, независимо от класса предполагаемой покупки и имеющего бюджета, потребитель хочет узнать, что, где, за сколько и в каких районах продают.

Определенную помощь в этом контексте предоставляют онлайн-каталоги и сервисы поиска недвижимости, например, такие как «Метр Квадратный».

Функционал сервиса предполагает не только доступ к ассортименту актуальных предложений, но и поисковым фильтрам – по станции метро, вилке цен, количеству комнат, типу и классу жилья и так далее.

Кроме того, онлайн-сервисы, как правило, предоставляют доступ к интерактивной карте с активными объектами продаж и вспомогательным сервисам, вроде калькулятора ипотеки. Все это подталкивает пользователей к тому, чтобы проводить поиск по крайней мере на начальном этапе именно в интернете.