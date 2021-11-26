РИАМО - 26 ноя. Срок уплаты физлицами имущественных налогов за 2020 год истекает 1 декабря. Оплатить их можно с помощью личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы, сообщила пресс-служба УФНС России по Московской области.

Внести оплату можно круглосуточно и из любого места. Функция «Семейный доступ» позволяет родителям просмотреть и оплатить налоги своего несовершеннолетнего ребенка, при этом пользователями «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» должны быть как родители, так и их дети.

Также на сайте можно внести оплату налоговых начислений за своих близких. Для этого на сайте работает сервис «Уплата налогов за третьих лиц». Информационные подсказки помогут правильно заполнить платежку и оплатить налог через интернет.

Если необходимо помочь оплатить налоги близкому человеку из его личного кабинета, платеж будет сформирован автоматически, однако провести оплату нужно банковской картой этого лица.

Тем налогоплательщикам, которые проживают за границей и не имеют карты одного из отечественных банков, налоговики рекомендуют воспользоваться сервисом «Уплата налогов картой иностранного банка». Так оплатить налоги можно без комиссии, при этом воспользоваться услугой можно на русском и английском языках.

Также оплатить налоги можно через портал госуслуг и онлайн-сервисы банков.

Согласно законодательству, установленный срок уплаты физлицами имущественных налогов за 2020 год истекает 1 декабря.

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