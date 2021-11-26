РИАМО - 26 ноя. Председатель движения Ильдар Резяпов заявил, что рэперу Моргенштерну следует вернуться в Россию. Музыканта призвали переосмыслить свое творчество, сообщила Газета.ru.

«Пусть возвращается! Ему необходимо взяться самому за свое воспитание, переосмыслить, встать на позитивный путь. Впереди большая работа по патриотическому воспитанию», — отметил Резяпов.

Концертный директор Моргенштерна Владимир Шавгулидзе подтвердил «перенос» выступления артиста в Москве. По мнению Резяпова, это связано с обращением «Ветеранов России» в СК и мэрии Москвы. Члены движения обосновали свои сообщения, в том числе распространением коронавируса.

«Уверены, Алишеру Моргенштерну необходимо пересмотреть свой репертуар принципиально. Прекратить подрывать устои нашего Отечества и выстраивать свое творчество на негативе. Убрать на лице три шестерки, привести себя в соответствующий вид. <...> Полностью исключить пропаганду наркотиков, ненормативную лексику и асоциальное поведение», – сказал Резяпов.

Директор Владимир Шавгулидзе заявил, что причиной для отмены выступления Моргенштерна послужил «внутренний момент».

Ранее появлялись сообщения о том, что Моргенштерн уехал из России. Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил музыканта в пропаганде паразитирующего образа жизни, девиантном поведении и торговле наркотиками.