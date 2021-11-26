РИАМО - 26 ноя. Специалисты туристского информационного центра «Наше Подмосковье» расскажут об особенностях зимнего отдыха в Московской области. Встречу посвятят городскому округу Мытищи, сообщила пресс-служба аэропорта.

Мероприятие пройдет 27 ноября с 10:00 до 15:00 на втором этаже пассажирского терминала. Гости узнают о местных продуктах, исторических и культурных достопримечательностях и экскурсионных маршрутах. Кроме того, можно будет попробовать сладости местного производства.

Также специалисты расскажут, как развлечься в Мытищах и какие предприятия народных художественных промыслов там представлены. Для гостей будет организована тематическая фотозона и мастер-класс по письму гусиными перьями.