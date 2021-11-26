РИАМО - 26 ноя. Александра Градского госпитализировали с подозрением на инсульт, его отвезли в столичную клинику, сообщает РЕН ТВ.

Как уточняет источник, композитору стало плохо дома. Пока его представители не дают комментариев.

Градскому — 72 года. Он - известный российский и советский музыкант-мультиинструменталист, композитор, певец.

В 1997 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ, а в 1999 году стал народным артистом РФ.

Градский руководит театром «Градский Холл» и является наставником ТВ-шоу «Голос».