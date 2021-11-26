РИАМО - 26 ноя. В Москве снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом. В связи с этим 4 стационара, которые использовались в качестве резервных Covid-госпиталей, возвращаются к обычному режиму работы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже со 2 декабря, после санобработки, к оказанию помощи в обычном режиме вернутся ГКБ №24 полностью, корпуса в больницах им. Спасокукоцкого и им. Иноземцева и отделения в больнице им. Башляевой», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За прошедшие сутки в Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусом, в медучреждения города доставили 916 пациентов.

Коллективный иммунитет в Москве достиг 71%. Первый компонент вакцины поставили 6 252 513 человек, полностью привились 5 676 308 человек.

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