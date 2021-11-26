РИАМО - 26 ноя. В городском округе Люберцы 24 ноября неизвестный выбросил собаку из окна квартиры, которая расположена на 14 этаже, животное погибло, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Личность человека, который выбросил собаку из окна, еще не установлена. По требованию прокуратуры органом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

За ходом и результатами расследования уголовного дела следит городская прокуратура.