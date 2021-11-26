РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. В Люберецком городском жилищном тресте в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» рассказали о перспективах работы государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства после ее передачи «Почте России», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В текущем году правительство РФ решило передать исключительные права на использование системы в «Почту России».

«Этот информационный банк данных содержит сведения обо всех жилищно-коммунальных предприятиях, поставщиках и управляющих организациях. Они публикуют в системе свои отчеты, информируют о тарифах», - сказал генеральный директор АО «ЛГЖТ» Мамед Азизов.

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