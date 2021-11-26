РИАМО - 26 ноя. Правительство России в 2022 году примет меры для помощи малообеспеченным гражданам. Новым критерием для оценки благосостояния будет «граница бедности», сообщает Nation News.

Росстат будет рассчитывать показатель с учетом «цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал». Формула призвана определить уровень нуждаемости граждан. Также в начале 2021 года изменился расчет прожиточного минимума.

«Теперь прожиточный минимум рассчитывается на основе медианной средней величины по доходам населения. Но президент России вмешался в эту методику и прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год будут увеличены. Это справедливое решение», – рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По словам политика, прожиточный минимум для всех слоев населения и МРОТ будут увеличены на 8,6% с опережением уровня инфляции. Бессараб отметила, что в правительстве сосредоточат работу на мерах поддержки граждан и помощи россиянам в увеличении их доходов.

«Какие-то меры господдержки не пользуются спросом, какие-то наоборот наиболее востребованы. Так, существуют соцконтракты, когда человек получает пособие на открытие своего дела. Граждане могут получить профессиональную подготовку по востребованной специальности. Такие инструменты будут развиваться в последующем», — добавила депутат.

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