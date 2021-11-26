РИАМО - 26 ноя. Российское правительство собирается принять ряд мер для поддержки малообеспеченных граждан. Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год будут увеличены. Депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала это решение справедливым и объяснила, на какую помощь от государства смогут рассчитывать люди, сообщает Nation News.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил повысить прожиточный минимум для всех слоев населения. Позже в стране утвердили повышение и прожиточного минимума, и МРОТ.

«В начале этого года начали по-новому рассчитывать прожиточный минимум и поменяли методику расчета совместно с правительством. Теперь прожиточный минимум рассчитывается на основе медианной средней величины по доходам населения. Но президент России вмешался в эту методику, и прожиточный минимум, и МРОТ на 2022 год будут увеличены. Это справедливое решение», — сказала Бессараб.

Бессараб отметила, что и прожиточный минимум, и МРОТ увеличатся на 8,6% с опережением уровня инфляции. Она также добавила, что в 2022 году работа правительства будет акцентирована на мерах поддержки россиян, даст возможность жителям увеличить свои доходы.

«Какие-то меры господдержки не пользуются спросом, какие-то, наоборот, наиболее востребованы. Так, существуют соцконтракты, когда человек получает пособие на открытие своего дела. Граждане могут получить профессиональную подготовку по востребованной специальности. Такие инструменты будут развиваться в последующем», — сказала Бессараб.

Ранее депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, по которому в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране повышается до 13 890 рублей в месяц.

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