РИАМО - 26 ноя. Прекращать авиаперелеты с Африкой из-за новой мутации Covid-19, которую обнаружили в ЮАР и Ботсване, бессмысленно. Ее могут завезти из других стран, сообщает «Газета.ru».

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко напомнил, что когда пандемия коронавируса только началась, первые случаи заболевания появились у граждан, которые приехали из Европы, а не Китая.

«Потому что сработал фактор, о котором никто и думать не собирался. Приехали наши граждане больные в Россию на лечение. Африка — это континент, а речь идет всего о двух странах, где обнаружили мутацию», — добавил Онищенко.

По мнению бывшего руководителя Роспотребнадзора, новый штамм не представляет угрозы.

«Существует национальная международная система мониторинга. Скорее всего, во всяком случае два года – большой срок наблюдений за всеми штаммами коронавируса, эти опасения не оправдаются. Но то, что о них думают – хорошо», – сказал бывший санитарный врач.

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